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Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bitlis-Tatvan kırsalında düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda yakın hava desteği de alındı

İçişleri

Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda  yakın hava desteği ile birlikte toplam  4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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