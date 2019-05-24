Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesi aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda yakın hava desteği ile birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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