Yapı malzemeleri, teknik, ev ve çeşitli bahçe aksesuar ve ürünlerinin bulunduğu yapı marketlerin en büyüklerinden biri olan Baumax İstanbul bölgesinde yoğun nüfusa hizmet vermektedir. Fayans, seramik, kapı -pencere, yer döşeme, banyo ve banyo ürünleri, küçük el aletleri matkaplar, hırdavat, kaynak, ahşap ve metal işleme, takım çantaları, boyalar çeşitli bahçe ve ev gereçleri ve daha sayılamayacak kadar çok alanda bol ürün çeşidi ile her alandaki ihtiyaçlara uygun çözümler sunmaktadır.

bauMax çalışma saatleri nedir?

Haftanın her günü: 10:00 - 22:00