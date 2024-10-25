Bayburt'ta sonbaharın renkleri ve kar aynı karede buluştu

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde sararan ağaçlar, beyaz örtü ile birleşince renk cümbüşü oluşturdu. Kentte ağaçların sonbaharın renklerine bürünmeye başladığı dönemde yağan kar yağışı, doğanın farklı güzelliklerini tek karede görme imkanı sundu. Sonbahar yapraklarıyla örtülü ormanlar ve karlı zirveler, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

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