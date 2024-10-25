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        Bayburt'ta sonbaharın renkleri ve kar aynı karede buluştu

        BAYBURT'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:05
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        Bayburt'ta sonbaharın renkleri ve kar aynı karede buluştu
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        BAYBURT'un yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle dağlık kesimlerde karla kaplanan tepeler, sonbaharın eşsiz doğa manzaraları ile birleşerek güzel görüntüler oluşturdu.

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı bölgelerde sararan ağaçlar, beyaz örtü ile birleşince renk cümbüşü oluşturdu. Kentte ağaçların sonbaharın renklerine bürünmeye başladığı dönemde yağan kar yağışı, doğanın farklı güzelliklerini tek karede görme imkanı sundu. Sonbahar yapraklarıyla örtülü ormanlar ve karlı zirveler, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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