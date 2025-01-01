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        Otomobilin bagajdan 10 milyon liralık kaçak külçe altın ele geçirildi; operasyon polis kamerasında

        BAYBURT'ta polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu durdurulan otomobilin bagajında yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan 3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 00:20
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        Otomobilin bagajdan 10 milyon liralık kaçak külçe altın ele geçirildi; operasyon polis kamerasında
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        BAYBURT'ta polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu durdurulan otomobilin bagajında yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen yaklaşık 10 milyon lira değerinde olan 3 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında ülkeye yasa dışı yollarla kaçak külçe altın taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçip, takibe aldığı otomobili durdurdu. Otomobil bagajında yapılan aramada 3 kilo kaçak külçe altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan altın ilgili gözaltına alınan V.M, A.A. ve Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.M. ve A.A., ifade işlemleri sonrası serbest kalırken, Y.M.'ye yurt dışına çıkış yasağı getirilip, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon ve altınların bulunduğu anlar ise polis kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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