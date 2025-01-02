Kop Dağı'nda ölçüm yaparken dağ keçilerini görüntüledi

BAYBURT’ta harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı’nda çalışırken harita ölçüm cihazı kamerasıyla dağ keçilerini görüntülendi.

Harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı’nda cihazıyla ölçüm yaptığı sırada sarp arazide otlayan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan dağ keçilerini fark etti. Harita ölçüm cihazının kamerasıyla keçileri net bir şekilde izleyen Daştan, o anları da kaydetti. Kop Dağı'nın zirvesinde karlı arazide bir süre beslenen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.