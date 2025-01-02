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        Kop Dağı'nda ölçüm yaparken dağ keçilerini görüntüledi

        BAYBURT'ta harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı'nda çalışırken harita ölçüm cihazı kamerasıyla dağ keçilerini görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:45
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        Kop Dağı'nda ölçüm yaparken dağ keçilerini görüntüledi
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        BAYBURT’ta harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı’nda çalışırken harita ölçüm cihazı kamerasıyla dağ keçilerini görüntülendi.

        Harita teknikeri Fatih Mehmet Daştan, Kop Dağı’nda cihazıyla ölçüm yaptığı sırada sarp arazide otlayan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan dağ keçilerini fark etti. Harita ölçüm cihazının kamerasıyla keçileri net bir şekilde izleyen Daştan, o anları da kaydetti. Kop Dağı'nın zirvesinde karlı arazide bir süre beslenen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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