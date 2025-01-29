Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kentte dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Otlukbeli köyü yolunda 4 kişi otomobilde mahsur kaldı. Bu kişilerin yardım talebi üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri yönlendirildi. Ekipler iş makinesiyle yolu açarak, mahsur kalanlara ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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