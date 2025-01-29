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        Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobilleriyle yolda mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmayla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:50
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        Bayburt'ta karda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        BAYBURT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle otomobilleriyle yolda mahsur kalan 4 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmayla kurtarıldı.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Otlukbeli köyü yolunda 4 kişi otomobilde mahsur kaldı. Bu kişilerin yardım talebi üzerine bölgeye İl Özel İdare ekipleri yönlendirildi. Ekipler iş makinesiyle yolu açarak, mahsur kalanlara ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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