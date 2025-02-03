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        Kısmen donan nehirde buz kütlesini 'sal' gibi kullandı

        BAYBURT'ta amatör balıkçı Halil Bayram, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen donan Çoruh Nehri'nde üzerine çıktığı buz kütlesi parçasını 'sal' gibi kullanıp, ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:20
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        Kısmen donan nehirde buz kütlesini 'sal' gibi kullandı
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        BAYBURT’ta amatör balıkçı Halil Bayram, etkili olan soğuk hava nedeniyle kısmen donan Çoruh Nehri'nde üzerine çıktığı buz kütlesi parçasını ‘sal’ gibi kullanıp, ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kent merkezinden geçen Çoruh Nehri, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle kısmen dondu. Amatör balıkçı Halil Bayram, nehirde kırılan buz kütlesi parçasının üzerine çıktı. 15 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini sal gibi kullanan Bayram, nehirde ilerleyip, balık avlamak için uygun alanları tespit etmeye çalıştı. Halil Bayram daha sonra kıyıya çıkarken, bu anları arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntüde, Bayram’ın nehirde dengesini koruyarak buz kütlesi üzerinde ilerlediği, zaman zaman da zor anlar yaşadığı, o anları kayda alan kişinin de ‘Abi nereye gidiyorsun?’ diyerek seslendiği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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