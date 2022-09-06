Nüfus müdürlüğü memuru, yaşlı kadını 1. kattaki müdürlük ofisine sırtında taşıdı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, nüfus müdürlüğüne kimlik çıkarmak için gelen 97 yaşındaki kadını, bir personel sırtında taşıyarak binanın birinci katındaki kuruma çıkardı.

Kimlik çıkarmak için Demirözü İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen Sebahat Taşçı, binanın birinci katındaki kuruma ulaşmak için merdivenleri çıkamadı.

Bunun üzerine müdürlükte memur olarak görev yapan Tunay Mutlu, yaşlı kadını sırtına alarak kuruma taşıdı.

Burada işlemleri tamamlanan yaşlı kadının tekrar görevli personel tarafından taşınarak evine ulaşması sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.