Bayburt'ta ihtiyaç sahipleri için "geçici giyim mağazası" açıldı

Bayburt'ta, ihtiyaç sahibi ailelerin yararlanması için "geçici giyim mağazası" açıldı.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Genç Osman Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında, Deniz Feneri Derneği'nin yıllardır yardımlaşma ve dayanışmaya öncülük ettiğini söyledi.

Açılan mağazanın da bunun bir göstergesi olduğunu belirten Gümrükçü, "Bizim kültürümüzde, geleneğimizde, inancımızda insanlara yardım etmek, toplumsal dayanışma var. Bizim insanımız yardımlaşmayı seviyor. Sivil toplum kuruluşları da bu yardımlaşma duygusuna, dayanışmaya destek veren örgütlenmeler. Umuyorum Bayburt için bu mağaza hayırlı, uğurlu olur." dedi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız da geçici giyim mağazasının derneğin yaptığı çalışmalardan sadece biri olduğunu ifade etti.

Yaklaşık bir ay açık kalacak mağazadan Bayburt ve Gümüşhane'den 4-5 bin kişinin yararlanacağını anlatan Yıldız, kısa mesaj yoluyla mağazaya davet edilen ailelerin buradan alışveriş yapacaklarını dile getirdi.

Yıldız, Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindirmek istediklerini sözlerine ekledi.