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        Bayburt Belediyesinden yol ve kaldırım işgallerine karşı denetim

        Bayburt Belediyesi, kentte kaldırım ve sokak işgallerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:08 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:10
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        Bayburt Belediyesinden yol ve kaldırım işgallerine karşı denetim
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        Bayburt Belediyesi, kentte kaldırım ve sokak işgallerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, günlük yaşamı olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgalleri için çalışma yürütüldü.

        Ekipler, kaldırım ve yol işgali nedeniyle trafiği ve vatandaşların geçiş güzergahını engelleyerek görüntü kirliliği oluşturan esnafı kurallara uymaları için bilgilendirdi.

        Kaldırım ve yollarda işgalin devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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