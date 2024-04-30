Bayburt Belediyesinden yol ve kaldırım işgallerine karşı denetim
Bayburt Belediyesi, kentte kaldırım ve sokak işgallerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.
Bayburt Belediyesi, kentte kaldırım ve sokak işgallerine karşı geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, günlük yaşamı olumsuz etkileyen yol ve kaldırım işgalleri için çalışma yürütüldü.
Ekipler, kaldırım ve yol işgali nedeniyle trafiği ve vatandaşların geçiş güzergahını engelleyerek görüntü kirliliği oluşturan esnafı kurallara uymaları için bilgilendirdi.
Kaldırım ve yollarda işgalin devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulunuldu.
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