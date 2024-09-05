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        Bayburt'ta gelini damadın evine at sırtında getirme geleneği yaşatılıyor

        Bayburt'ta kayınpederinin isteğini geri çevirmeyen gelin, damadın evine at üzerinde getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:13
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        Bayburt'ta gelini damadın evine at sırtında getirme geleneği yaşatılıyor
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        Bayburt'ta kayınpederinin isteğini geri çevirmeyen gelin, damadın evine at üzerinde getirildi.

        Oğuzhan Çoban (27) ve Sedanur Demir (23) çiftinin düğününde, damadın babası Ali Sırrı Çoban, gelinin Türk geleneklerine uygun şekilde evinden atla alınarak getirilmesi arzusu kabul gördü.

        Bunun üzerine damadın ailesi ve yakınları, çeşitli aksesuarlarla süsledikleri atla Sedanur Demir'in yaşadığı Zahit Mahallesi'ndeki babaevine gitti.

        Kendisi için hazırlanan ata binen gelin, mahallede davul zurna eşliğinde gezdirilerek kayınpederinin evine getirildi.

        Geleneğe göre su testisi kırıp eve giren Sedanur Demir, daha sonra gelin arabasıyla düğünün yapılacağı salona götürüldü.

        Kentte "Aşık Süphani" mahlasıyla 35 yıldır aşıklık kültürün yaşatılmasına katkı sunan Ali Sırrı Çoban, gazetecilere, hayali gerçekleştirildiği için çok duygulu ve mutlu olduğunu söyledi.

        Bu gibi geleneklerin kaybolmaması için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Çoban, şunları kaydetti:

        "Oğullarımı evlendirdiğim zaman gelinlerimi atla eve getirmek istiyordum. Benim yengem de atla gelmişti. Davullu zurnalı bu gibi gelenekler bizim kültürümüzün içinde. Kültürümüz yozlaşmasın. Allah'a çok şükür büyük oğlum da gelini atla aldı, küçük oğlum da. Bu benim için çok büyük şeref ve mutluluk. Aşık Süphani olarak gelinlerimi atla eve getirdim, ne mutlu bana. Bu mutluluğu herkesin tatmasını istiyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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