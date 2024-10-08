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        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 11:02
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        Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Bayburt'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde bir bağ evi, ev ve araçta yapılan eş zamanlı aramada, 1 kilo 82 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.G, A.C. ile B.D gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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