Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Soğuk havanın etkisiyle şelalenin bazı kısımlarının tamamen buzla kaplandığını belirten Faruk, devasa buz kütlerinin görsel açıdan muhteşem olduğunu kaydetti.

Bazı doğaseverler de buzla kaplanan şelaleyi fotoğrafladı.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede donan Sırakayalar Şelalesi'nde oluşan ve boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Şehir merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Sırakayalar köyü sınırları içinde bulunan ve adını da bu köyden alan şelale, doğa turizmi açısından bölgenin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

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