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        Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oldu

        Bayburt'ta soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:56
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        Bayburt'ta soğuk hava ve sis etkili oldu
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        Bayburt'ta soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Bayburt'ta araçların camları buz tuttu, ağaç ve bitkilerde kırağı oluştu.

        Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında da buz sarkıtları oluştuğu görüldü.

        Kent genelinde sabah saatlerde etkili olan sis nedeniyle de bazı kesimlerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü yerlerde araçlarının farklarını yakarak ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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