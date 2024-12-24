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        Bayburt'ta yerleşim yerine inen kurt sürüsü dronla görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:53
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        Bayburt'ta yerleşim yerine inen kurt sürüsü dronla görüntülendi
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        BAYBURTAA)- Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yerleşim yerine inerek yiyecek arayan kurt sürüsü, dronla görüntülendi.

        Aydıntepe'de yaşayan Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğinde bulunan ilçenin yaklaşık 500 metre yakınındaki tarlalarda kurt sürüsü olduğunu fark etti.

        Zengin, tarlalarda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan kurtları dronla görüntüledi.

        Kurtlar, bir süre bölgede gezindikten sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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