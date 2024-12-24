Bayburt'ta yerleşim yerine inen kurt sürüsü dronla görüntülendi

Aydıntepe'de yaşayan Alparslan Zengin, Soğanlı Dağları'nın eteğinde bulunan ilçenin yaklaşık 500 metre yakınındaki tarlalarda kurt sürüsü olduğunu fark etti.

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