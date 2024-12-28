Bayburt'ta kar etkili oldu
Bayburt'ta gece başlayan kar kenti beyaz örtüyle kapladı.
Bayburt'ta gece başlayan kar kenti beyaz örtüyle kapladı.
İl genelinde aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Karayolları ekipleri, Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan 73 köy yolunu ulaşıma açtı.
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