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        Bayburt'ta kar etkili oldu

        Bayburt'ta gece başlayan kar kenti beyaz örtüyle kapladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:47
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        Bayburt'ta kar etkili oldu
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        Bayburt'ta gece başlayan kar kenti beyaz örtüyle kapladı.

        İl genelinde aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Karayolları ekipleri, Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidi'ni ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan 73 köy yolunu ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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