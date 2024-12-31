Bayburt'ta otomobilde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi

Şüphelilerden ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Y.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 kilogram külçe altın bulundu.

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