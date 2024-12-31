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        Bayburt'ta otomobilde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Bayburt'ta, ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 3 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 31.12.2024 - 20:01
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        Bayburt'ta otomobilde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi
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        Bayburt'ta, ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 3 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 kilogram külçe altın bulundu.

        Gözaltına alınan V.M, A.A. ve Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Y.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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