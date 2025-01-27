Bayburt'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
B.A. idaresindeki 06 ANC 20 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolunun Gençosman köyü kavşağında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan B.G.A ve K.A.A yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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