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        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:19
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        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.A. idaresindeki 06 ANC 20 plakalı otomobil, Bayburt-Erzurum kara yolunun Gençosman köyü kavşağında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan B.G.A ve K.A.A yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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