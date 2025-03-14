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        Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor

        Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yıl da sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:13 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:32
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        Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor
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        Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yıl da sürdürüldü.

        Kentte, ramazan kültürünün önemli bir parçası olan "Onbeşi" yüzyıllardır yaşatılıyor. Gelenek kapsamında çocuklar, iftardan sonra evleri dolaşarak kuruyemiş ve şeker topluyor.

        Renkli görüntülere sahne olan gelenekte, yöre sakinleri de kapılarına gelen çocukları eli boş göndermeyerek yüzlerini güldürdü.

        Bayburt Belediyesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da gelenek dolayısıyla sokaklarda çocuklara şeker ve kuruyemiş dağıttı.

        Vatandaşlardan Arif Akçan, şehirde ramazanın güzel geleneklerinden birini yaşadıklarını söyledi.

        Çocukların iftardan sonra dışarı çıkarak çeşitli hediyeler topladığını belirten Akçan, "Çocuklarımız bugünün sevincini yaşıyor. Biz de onlara layık olmak için ufak tefek hediyelerimizi aldık ve dağıttık. İlimiz bugün çocukların en mutlu olduğu günlerden birini yaşıyor." dedi.

        Kadir Bayram da ramazanın 15'inci gününde çocuklar için çok güzel bir geleneğin yaşatıldığını dile getirerek, bunu gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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