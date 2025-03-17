Bayburt'ta "Bağımlı Olsaydım Vali Olamazdım Projesi" ile öğrenciler bağımlılığa karşı bilinçleniyor

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta hayata geçirilen "Bağımlı Olsaydım Vali Olamazdım Projesi" ile gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Bayburt Valiliği ve Yeşilay Bayburt Şubesi işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, protokol üyeleri, il genelindeki liselerde düzenlenen etkinliklerde kariyer ve bağımlılıkla mücadele konusunda öğrencilerle bir araya geliyor.

Zararlı alışkanlıkların başarılı bir kariyere olumsuz etkilerini anlatan protokol üyeleri, madde bağımlılığıyla mücadele ve kötü alışkanlıklardan korunma gibi konularda da fikirlerini paylaşıyor.

Proje kapsamındaki ilk söyleşiye katılan Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

- "Çocuklarımızın bilinçli olmalarını istiyoruz"

Vali Eldivan, AA muhabirine, Valilik olarak bağımlılıkla mücadelede Yeşilay Bayburt Şubesiyle ile yeni ve güzel bir proje ortaya koyduklarını söyledi.

Proje kapsamında gençlerle ilk söyleşiyi kendisinin yaptığını dile getiren Eldivan, milletvekili, belediye başkanı ve diğer protokol üyelerinin söyleşileri sürdüreceğini belirtti.

Bağımlılıkta bütün gençlerin aynı risk altında olduğuna işaret eden Eldivan, "İlimizdeki eğitim öğretim çağındaki gençlerimiz üniversiteyle birlikte Anadolu'nun her tarafına dağılan bir profile sahip. Bu çocuklarımızın hem lisedeyken hem de yarın üniversiteye gittiği zaman bağımlılık noktasında daha bilinçli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

- "Örnek olalım istiyoruz"

Eldivan, teknolojiyle beraber bağımlılık çeşitlerinin de arttığına dikkati çekti.

Projenin hayata geçmesi için Yeşilay Bayburt Şubesi ile istişarelerde bulunduklarını belirten Eldivan, şöyle devam etti:

"Hem okulumuzda bir kariyer günü gibi valilik mesleğini tanıtıyoruz hem de bağımlılıkla ilgili mesajlarımızı veriyoruz. Proje kapsamında ilkini ben yaptım, daha sonra milletvekilimiz yaptı. Yine belediye başkanımız bir okula konuk olacak. Yine jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz derken toplumda rol model olan kariyere sahip belli konuma gelmiş kamu görevlilerini, yerel yöneticileri gençlerimizin önüne çıkararak hem örnek olalım istiyoruz hem de bizim mesleki ve şahsi tecrübelerimizi aktararak çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak istiyoruz."