Bayburt'ta ihtiyaç sahibi 60 aileye günlük sıcak yemek veriliyor

Yıldırım, ihtiyaç sahiplerine yemek desteğinin ramazandan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, "Aşevimizde yıl boyunca halkımıza günlük sıcak yemek çıkartmaya devam edeceğiz. Bu binanın yapımında emeği geçen tüm hayırseverlerimize ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Her gün 60 aileye yemek desteği sağladıklarını belirten Yıldırım, "İhtiyaç sahiplerine, yaşlılarımıza, yemek yapamayan engelli bireylerin bulunduğu ailelerimize burada yemekleri yaparak dağıtıma çıkarıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, AA muhabirine, bu ay faaliyete başlayan aşevinde üç personelle hizmet verdiklerini söyledi.

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