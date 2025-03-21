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        Bayburt'ta ihtiyaç sahibi 60 aileye günlük sıcak yemek veriliyor

        Bayburt'ta, Türk Kızılay tarafından hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:12
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        Bayburt'ta ihtiyaç sahibi 60 aileye günlük sıcak yemek veriliyor
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        Bayburt'ta, Türk Kızılay tarafından hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelere günlük sıcak yemek desteği sağlanıyor.

        Türk Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, AA muhabirine, bu ay faaliyete başlayan aşevinde üç personelle hizmet verdiklerini söyledi.

        Her gün 60 aileye yemek desteği sağladıklarını belirten Yıldırım, "İhtiyaç sahiplerine, yaşlılarımıza, yemek yapamayan engelli bireylerin bulunduğu ailelerimize burada yemekleri yaparak dağıtıma çıkarıyoruz." dedi.

        Yıldırım, ihtiyaç sahiplerine yemek desteğinin ramazandan sonra da devam edeceğini vurgulayarak, "Aşevimizde yıl boyunca halkımıza günlük sıcak yemek çıkartmaya devam edeceğiz. Bu binanın yapımında emeği geçen tüm hayırseverlerimize ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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