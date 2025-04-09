Bayburt'ta "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Bayburt'ta "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, valilikte düzenlediği basın toplantısında, mart ayındaki asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi.

Kentin asayiş olayları bakımından en güvenli illerden biri haline getirmek içi çalıştıklarını belirten Eldivan, "Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Eldivan, hukuk kuralları içerisinde şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz devam edeceğini vurguladı.

Mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Eldivan, "Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.