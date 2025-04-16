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        Bayburt'ta bir kişi dağda gördüğü ayıya ıslık çalıp "gel" diyerek seslendi

        Bayburt'ta dağlık alanda gezen bir kişi karla kaplı arazide yiyecek arayışındaki ayıyı görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:07
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        Bayburt'ta bir kişi dağda gördüğü ayıya ıslık çalıp "gel" diyerek seslendi
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        Bayburt'ta dağlık alanda gezen bir kişi karla kaplı arazide yiyecek arayışındaki ayıyı görüntüledi.

        İl merkezine bağlı Üzengili köyü yakınlarında gezen Selami Karaaslan, bulunduğu bölgeye yaklaşık 100 metre mesafedeki yamaçta bir ayının olduğunu fark etti.

        Karaaslan, cep telefonu ile kaydettiği ayıya ıslık çalarak "gel" diyerek seslendi.

        Bir süre bölgede gezen ayı, daha sonra ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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