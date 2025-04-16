Bayburt'ta bir kişi dağda gördüğü ayıya ıslık çalıp "gel" diyerek seslendi

Bayburt'ta dağlık alanda gezen bir kişi karla kaplı arazide yiyecek arayışındaki ayıyı görüntüledi.

İl merkezine bağlı Üzengili köyü yakınlarında gezen Selami Karaaslan, bulunduğu bölgeye yaklaşık 100 metre mesafedeki yamaçta bir ayının olduğunu fark etti.

Karaaslan, cep telefonu ile kaydettiği ayıya ıslık çalarak "gel" diyerek seslendi.

Bir süre bölgede gezen ayı, daha sonra ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.