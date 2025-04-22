Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta devam etti.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın ikinci gün yarışları, Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında oluşturulan parkurda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Eldivan, yarışların yapıldığı parkurun kıyısındaki törende, şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayburt'un hem doğa hem tarih hem de kültürel olarak keşfedilmeye hazır olduğunu belirten Eldivan, "Çoruh Nehri'nin ilk durağı Dede Korkut'un otağı Bayburt artık tomurcuklanmış, gül açacak güzide, kadim bir şehir. İlimizdeki Çoruh Nehri gibi bir güzelliği kullanmamız gerekiyor." dedi.

Yıllardır değişik vesilelerle Çoruh Nehri'nde aktiviteler yapıldığını ancak resmi bir organizasyonun ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Eldivan, "Rektörümüz ve belediye başkanımızla üçümüz istişare ettiğimizde böyle bir organizasyonu kararlaştırdık. İlk olmasına rağmen hem vatandaşımızın katılımı açısından hem de burada üniversiteden gelen misafirlerimiz açısından çok güzel bir organizasyon oldu." diye konuştu.