Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Soğanlı Dağları'nda mayısta karla mücadele

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayında bile kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvesindeki köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soğanlı Dağları'nda mayısta karla mücadele
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayında bile kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvesindeki köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba harcıyor.

        Kış aylarında sorumluluk bölgelerindeki yolların açık kalabilmesi için mesai yapan ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Aydıntepe ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu ve Dumlu köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kavlatan köyü yolunda kar kalınlığının iş makinelerinin yüksekliğini aşması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

        Zorlu doğa koşullarında göçerlerin de yaylaya çıkmak için kullandığı güzergahta 15 Nisan'dan bu yana çalışma yapan ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebilmelerine rağmen çalışmalarını bir haftada tamamlamayı hedefliyor.

        Dozer, kepçe ve greyderlerle sahada yer alan ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere ve hastalara ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekiplerine de destek sağlıyor.

        - "Ulaşıma kapalı sadece bir köy yolu kaldı"

        Aydıntepe İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Ümit Eraslan, AA muhabirine, bu yıl karla mücadele yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi.

        Kasım ayında yağan karla birlikte, Vali Mustafa Eldivan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'in koordinesinde çalışmalara başladıklarını belirten Eraslan, "İlçemize 20 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapalı sadece bir köy yolu kaldı. Onu açmak için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde onu da ulaşıma açmayı planlıyoruz." dedi.

        Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan Yeşil Yol'un Bayburt sınırlarından geçen bölümünde ulaşımı sağladıklarını dile getiren Eraslan, "Bulunmuş olduğumuz mevki Derebaşı virajlarının da bulunduğu Soğanlı Dağları'nın zirvesi. Buradan Uzungöl'e de ulaşım sağlanıyor. Dolayısıyla burası, turizmi için de önem arz etmekte. Yoğun bir şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz ve bir haftalık sürede bu dağlarda kapalı yolumuz kalmayacaktır." diye konuştu.

        İş makinesi operatörü Ercan Kayaoğlu ise kasım ayından bu yana canla başla mücadele ettiklerini vurguladı.

        Çalışmalarını 3 bin rakımlı Kavlatan köyünde sürdürdüklerini dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu yıl çok fazla kar yağdı. Bazı yerlerde kar kalınlığı 4 metreyi buldu. Yaklaşık bir hafta daha burada karla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah bütün yollarımızı bir haftada açmış olacağız. Çalıştığımız yer riskli bir bölge. Bu bölgede güvenlik tedbirlerimizi alarak yol çalışmasını devam ettirmekteyiz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt raftingde söz sahibi olmak istiyor
        Bayburt raftingde söz sahibi olmak istiyor
        Fırtınada binanın çatısı uçtu, parçalar minibüse çarptı
        Fırtınada binanın çatısı uçtu, parçalar minibüse çarptı
        Bayburt'ta yolcu indiren dolmuşa fırtınada kopan çatının parçaları çarptı
        Bayburt'ta yolcu indiren dolmuşa fırtınada kopan çatının parçaları çarptı
        Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Bayburt'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bayburt'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı