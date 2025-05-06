Soğanlı Dağları'nda mayısta karla mücadele

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayında bile kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı Soğanlı Dağları'nın zirvesindeki köy ve yayla yollarını ulaşıma açmak için çaba harcıyor.

Kış aylarında sorumluluk bölgelerindeki yolların açık kalabilmesi için mesai yapan ekipler, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Aydıntepe ilçesine yaklaşık 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Günbuldu ve Dumlu köyleri ile Limonsuyu, Kuşmer ve Sultanmurat yayla yollarında çalışmalarını tamamlayan ekipler, Kavlatan köyü yolunda kar kalınlığının iş makinelerinin yüksekliğini aşması nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor.

Zorlu doğa koşullarında göçerlerin de yaylaya çıkmak için kullandığı güzergahta 15 Nisan'dan bu yana çalışma yapan ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebilmelerine rağmen çalışmalarını bir haftada tamamlamayı hedefliyor.

Dozer, kepçe ve greyderlerle sahada yer alan ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan sürücülere ve hastalara ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekiplerine de destek sağlıyor.

- "Ulaşıma kapalı sadece bir köy yolu kaldı" Aydıntepe İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Ümit Eraslan, AA muhabirine, bu yıl karla mücadele yoğun bir dönem geçirdiklerini söyledi. Kasım ayında yağan karla birlikte, Vali Mustafa Eldivan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit'in koordinesinde çalışmalara başladıklarını belirten Eraslan, "İlçemize 20 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapalı sadece bir köy yolu kaldı. Onu açmak için de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir hafta içerisinde onu da ulaşıma açmayı planlıyoruz." dedi. Doğu Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan Yeşil Yol'un Bayburt sınırlarından geçen bölümünde ulaşımı sağladıklarını dile getiren Eraslan, "Bulunmuş olduğumuz mevki Derebaşı virajlarının da bulunduğu Soğanlı Dağları'nın zirvesi. Buradan Uzungöl'e de ulaşım sağlanıyor. Dolayısıyla burası, turizmi için de önem arz etmekte. Yoğun bir şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz ve bir haftalık sürede bu dağlarda kapalı yolumuz kalmayacaktır." diye konuştu.