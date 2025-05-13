Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Bayburt'ta yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt'ta yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

        Zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Bayburt'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        Soğanlı Dağları'nda mayısta karla mücadele
        Soğanlı Dağları'nda mayısta karla mücadele
        Bayburt'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt'ta 4 düzensiz göçmen yakalandı
        Bayburt raftingde söz sahibi olmak istiyor
        Bayburt raftingde söz sahibi olmak istiyor
        Fırtınada binanın çatısı uçtu, parçalar minibüse çarptı
        Fırtınada binanın çatısı uçtu, parçalar minibüse çarptı
        Bayburt'ta yolcu indiren dolmuşa fırtınada kopan çatının parçaları çarptı
        Bayburt'ta yolcu indiren dolmuşa fırtınada kopan çatının parçaları çarptı