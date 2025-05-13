Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Bayburt'ta yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Bayburt'ta yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Bayburt'ta etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Zaman zaman görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.