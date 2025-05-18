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        Bayburt'ta Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan Mattia Ahmet Minguzzi anaokulu açıldı

        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Bayburt'ta yaptırılan anaokuluna, Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:22
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        Bayburt'ta Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan Mattia Ahmet Minguzzi anaokulu açıldı
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        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Bayburt'ta yaptırılan anaokuluna, Kadıköy'de bıçaklanmasının ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Kemal Yanbeğ İlkokulunun bahçesine inşa edilen ve 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği anaokulunun açılışı için tören düzenlendi.

        Törende konuşan Vali Mustafa Eldivan, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde ve sanatçı Gülben Ergen'in katkılarıyla hayata geçirilen anaokulunun hayırlı olmasını diledi.

        Sanatçı Gülben Ergen'i katkılarından dolayı tebrik eden Eldivan, "Ayrıca bu okulun ismini taşıyan Mattia Ahmet Minguzzi’yi rahmetle anıyor, ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Oğullarının ismini yaşatacak böyle bir eğitim yuvasının, çocuklara umut ve sevgi dolu bir gelecek sunacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu törende daha sonra açılış kurdelesi kesildi.

        Sınıfları gezen Vali Eldivan ile Gülben Ergen çocuklarla vakit geçirdi.

        Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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