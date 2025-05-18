Bayburt Üniversitesi öğrencileri mezuniyet töreninde Filistin'e destek verdi

Bayburt Üniversitesinde 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni sırasında öğrenciler ve akademisyenler Filistin'e destek verdi.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'ndaki geçit töreninde yürüyen öğrenciler törene, "Filistin bu sene mezun vermedi dünya sınıfta kaldı" pankartı ile "Gazze'de son üniversite 17 Ocak'ta yıkıldı", "Filistin coğrafi değil, insani bir mesele", "Bizler mezun olduk ama Filistin hala özgür olamadı" yazılı dövizlerle çıktı. Bazı akademisyenler de boyunlarında Filistin atkısı taşıdı.

Vali Mustafa Eldivan, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere seslenen Eldivan, "Başarıyla tamamladığınız mezuniyetiniz hayırlı olsun. Sizler artık gelecekte bir uzman veya yönetici olarak ekonomiye veya topluma üstün hizmetler sunmak için en iyi şartlara sahipsiniz. Burada elde ettiğiniz değerli kazanımlarla hayatınızda yeni bir döneme adımınızı atıyorsunuz ve en iyi şekilde başladığınıza da eminim." diye konuştu.