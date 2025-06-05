Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köpek

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen lise öğrencileri, "Görevbot" adını verdikleri yapay zeka destekli robot köpek yaptı.

Bayburt Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Kayra Doğan ve 11. sınıf öğrencisi Yusuf Hamza Karakurt, rehber köpeklerden esinlenerek geliştirdikleri proje fikrini okul yöneticileriyle paylaştı.

Projenin onaylanmasının ardından Doğan ve Karakurt, bilgisayar öğretmenleri Ferhat Eraydın eşliğinde çalışmalara başladı.

Öğrencilerin 4 ayak üzerine kurulu şekilde tasarladığı robot köpek, kullanıcının söylediği cümleleri kendi komut listesinden seçerek anlayıp uygulayabiliyor.

"Görevbot" adı verilen robot köpek, bir sonraki aşamada gövdesinin çeşitli bölümlerine eklenebilecek sensör ve kameralar aracılığıyla çevresindeki engel ve durumları analiz ederek verileri sesli şekilde kullanıcıya aktarabilecek.

Okul müdürü Ali Şahin, AA muhabirine, öğrencilerin bilimsel yarışmalara katılımını teşvik ettiklerini, bu amaçla da teknolojiye ilgisi olan öğrencilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

Öğrencilerin okulun teknoloji atölyesinde her türlü projelerini gerçekleştirecek donanıma sahip olduğunu belirten Şahin, bu çalışmayla hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara başvuracaklarını bildirdi.

Bilgisayar öğretmeni Ferhat Eraydın, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için güzel bir ortam hazırladıklarına işaret etti.

Öğrencilerin robot köpek üretiminde güzel bir süreç yaşadıklarına değinen Eraydın, "Problem çözme becerileri ve yaşayarak öğrenme gibi kazanımlar elde ettiler. Bu gençlere fırsat verildiği zaman çok büyük işler başarabileceklerini görüyoruz. Bu projeyi TEKNOFEST için hazırlamaya başladık. Gelecek sene inşallah katılacağız. Teknolojide yapay zeka trendi var. Klasik robotlardan ziyade yapay zeka entegre ettiğimiz bu robotu yarışmalara hazırlayacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Kayra Doğan da yapay zeka desteği bulunan robotta kodlama işlemlerini yaptığını anlattı.

Robotun kullanıcının söylediği cümleleri anlayıp uygulayabildiğini belirten Doğan, "En çok kodu yazmakta zorlandık. Çünkü hem motorların kalibrasyonu hem de yapay zekanın sesimizi düzgün algılaması bizi bayağı uğraştırdı. Umarım ileride daha gelişmiş bir versiyonunu yapabiliriz." ifadesini kullandı.