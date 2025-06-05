Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köpek

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen lise öğrencileri, "Görevbot" adını verdikleri yapay zeka destekli robot köpek yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:11 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köpek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta görme engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları azaltmak isteyen lise öğrencileri, "Görevbot" adını verdikleri yapay zeka destekli robot köpek yaptı.

        Bayburt Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Kayra Doğan ve 11. sınıf öğrencisi Yusuf Hamza Karakurt, rehber köpeklerden esinlenerek geliştirdikleri proje fikrini okul yöneticileriyle paylaştı.

        Projenin onaylanmasının ardından Doğan ve Karakurt, bilgisayar öğretmenleri Ferhat Eraydın eşliğinde çalışmalara başladı.

        Öğrencilerin 4 ayak üzerine kurulu şekilde tasarladığı robot köpek, kullanıcının söylediği cümleleri kendi komut listesinden seçerek anlayıp uygulayabiliyor.

        "Görevbot" adı verilen robot köpek, bir sonraki aşamada gövdesinin çeşitli bölümlerine eklenebilecek sensör ve kameralar aracılığıyla çevresindeki engel ve durumları analiz ederek verileri sesli şekilde kullanıcıya aktarabilecek.

        Okul müdürü Ali Şahin, AA muhabirine, öğrencilerin bilimsel yarışmalara katılımını teşvik ettiklerini, bu amaçla da teknolojiye ilgisi olan öğrencilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin okulun teknoloji atölyesinde her türlü projelerini gerçekleştirecek donanıma sahip olduğunu belirten Şahin, bu çalışmayla hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara başvuracaklarını bildirdi.

        Bilgisayar öğretmeni Ferhat Eraydın, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için güzel bir ortam hazırladıklarına işaret etti.

        Öğrencilerin robot köpek üretiminde güzel bir süreç yaşadıklarına değinen Eraydın, "Problem çözme becerileri ve yaşayarak öğrenme gibi kazanımlar elde ettiler. Bu gençlere fırsat verildiği zaman çok büyük işler başarabileceklerini görüyoruz. Bu projeyi TEKNOFEST için hazırlamaya başladık. Gelecek sene inşallah katılacağız. Teknolojide yapay zeka trendi var. Klasik robotlardan ziyade yapay zeka entegre ettiğimiz bu robotu yarışmalara hazırlayacağız." diye konuştu.

        Öğrencilerden Mehmet Kayra Doğan da yapay zeka desteği bulunan robotta kodlama işlemlerini yaptığını anlattı.

        Robotun kullanıcının söylediği cümleleri anlayıp uygulayabildiğini belirten Doğan, "En çok kodu yazmakta zorlandık. Çünkü hem motorların kalibrasyonu hem de yapay zekanın sesimizi düzgün algılaması bizi bayağı uğraştırdı. Umarım ileride daha gelişmiş bir versiyonunu yapabiliriz." ifadesini kullandı.

        - "Amacımız engelli vatandaşlara yardımcı olmak"

        Yusuf Hamza Karakurt da robotun kasa ve iskeletinin de kendilerine ait olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda çok temel bir görüntüsü var. İlerleyen süreçte daha profesyonel hale getirmeyi düşünüyoruz. Bunu yapma amacımız engelli vatandaşlara yardımcı olmak. Engelli vatandaşlar günlük hayatlarında dışarı çıktığı zaman kendi sensörleri, kameraları ve çevre tanıma sistemleri sayesinde bu köpeği kullanarak rahatça gezebilecek. Kulağında bir kulaklık olacak. Köpek çevredeki engelleri, herhangi bir olumsuz durumu kullanıcıya iletecek. Sonraki aşamada da askeri amaçlı yine bir robot köpek yapmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Trabzon'daki selde kaybolmuştu! Kahreden ayrıntılar!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        17 yıl hapisle aranıyordu! Mağarada yakalandı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Parkinson'u tespit eden kalem üretildi
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı

        Benzer Haberler

        Bayburt'taki hayvan pazarında sahte para uyarısı yapıldı
        Bayburt'taki hayvan pazarında sahte para uyarısı yapıldı
        Bayburt'ta Çevre Haftası kutlandı
        Bayburt'ta Çevre Haftası kutlandı
        Tepedeki müze "Baksı" bu sezon 80 bin ziyaretçiye kapılarını açmaya hazırla...
        Tepedeki müze "Baksı" bu sezon 80 bin ziyaretçiye kapılarını açmaya hazırla...
        Avrupalı gençler Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi
        Avrupalı gençler Bayburt'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdi
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor
        AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor