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        Bayburt'ta "1. Kuşburnu Çiçeği Festivali" gerçekleştirildi

        Bayburt'un Demirözü ilçesinde bu yıl ilk kez "Kuşburnu Çiçeği Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:00
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        Bayburt'ta "1. Kuşburnu Çiçeği Festivali" gerçekleştirildi
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        Bayburt'un Demirözü ilçesinde bu yıl ilk kez "Kuşburnu Çiçeği Festivali" düzenlendi.

        Demirözü Belediyesince gerçekleştirilen festival kapsamında Demirözü Barajı Sosyal Tesisleri'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında, Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı "Sihirli Kutu" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

        Festivale yoğun katılım sağlayan vatandaşlar, daha sonra gerçekleştirilen konseri dinledi, halay çekti.

        Etkinlik alanında bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları da stant kurarak, faaliyet ve araç gereçlerini tanıttı.

        Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AA muhabirine, ilkini düzenledikleri festivali büyük bir coşku ve kalabalıkla kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Kuşburnunun en önemli yöresel ürünlerinden biri olduğunu belirten Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kuşburnu henüz çiçek halindeyken ilçemizde bir festival düzenlemek istedik. Bu kapsamda çocuklarımız için tiyatro gösterisi düzenledik. Diğer kamu kurumlarımızı da festivale ortak ederek sadece eğlence değil, onların da burada stantlar açarak kurumlarını tanıtma ve katılımcılara bir şeyler öğretmesini amaçladık. Yani hem bilgilendirme hem de gençlerimiz ve çocuklarımız için doya doya bir eğlence programı oldu."

        Gürer, çok az bir maliyetle düzenledikleri festivalin ilçeye de büyük katkı sağladığını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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