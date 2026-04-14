Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yaptığı saha çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, durumundan şüphelendikleri E.A'nın üzerinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili E.A. hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
