Bayburtlu sporcular Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etti

Bayburtlu milli sporcu Tuncay Başaran ve Cavit Kahriman, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu.





Bayburt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın, Bayburt adına önemli başarılara sahne olduğu belirtildi.



Şampiyonada 110 kilogram Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Milli sporcu Tuncay Başaran ile 110+ kilogram Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Cavit Kahriman'ın Türkiye şampiyonu olduğu ifade edildi.



Sporcuların elde ettiği derecelerin kent adına gurur kaynağı olduğu kaydedildi.









