        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Bayburtlu sporcular Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birincilik elde etti

        Bayburtlu milli sporcu Tuncay Başaran ve Cavit Kahriman, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:53 Güncelleme:
        Bayburtlu milli sporcu Tuncay Başaran ve Cavit Kahriman, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu.


        Bayburt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 6-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen şampiyonanın, Bayburt adına önemli başarılara sahne olduğu belirtildi.

        Şampiyonada 110 kilogram Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Milli sporcu Tuncay Başaran ile 110+ kilogram Büyük Erkekler kategorisinde yarışan Cavit Kahriman'ın Türkiye şampiyonu olduğu ifade edildi.

        Sporcuların elde ettiği derecelerin kent adına gurur kaynağı olduğu kaydedildi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

