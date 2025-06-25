Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan köylere ziyaret

Vali Eldivan'a ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti.

Eldivan, mahalli hizmetler kapsamında Bayburt'un en ücra noktalarına dahi kamu hizmetlerinin ulaştırıldığını belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğinin altını çizdi.

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