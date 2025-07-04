Bayburt'un yüksek kesimlerinde temmuzda kar etkili oldu

Bayburt'un bazı köy ve yaylaları temmuzda beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar sonrası Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

Günbuldu köyüne yolcu getiren taksi şoförü Yakup Bayram, temmuzda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığı için şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.