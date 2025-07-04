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        Bayburt'un yüksek kesimlerinde temmuzda kar etkili oldu

        Bayburt'un bazı köy ve yaylaları temmuzda beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:42
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        Bayburt'un yüksek kesimlerinde temmuzda kar etkili oldu
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        Bayburt'un bazı köy ve yaylaları temmuzda beyaz örtüyle kaplandı.

        Kentte dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Aralıklarla devam eden kar sonrası Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

        Günbuldu köyüne yolcu getiren taksi şoförü Yakup Bayram, temmuzda ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığı için şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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