ABD merkezli baharat firması temsilcileri, Bayburt'ta tarhun ekim alanlarını inceledi

ABD'de faaliyet gösteren baharat firmasının temsilcileri, Türkiye'deki ortaklarıyla birlikte Bayburt'ta tarhun tarlalarında incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, firma yöneticisi Kevin John Lindshet ve Türk ortaklarına merkeze bağlı Yedigöze köyünde kentin tescilli ürünü olan tıbbi aromatik bitki türündeki tarhun otunun üretimine ilişkin bilgi verdi.

Lindshet'in Türkiye'deki ortaklarından İnanç Serbes, Amerikalı ortaklarının tarhunla ilgili çalışmaları yerinde görmek için Bayburt'a geldiğini söyledi.

Tarhun üretim alanlarını gezerek hem çiftçilerle görüştüklerini hem de kurutma ve toplama gibi faaliyetleri incelediklerini belirten Serbes, "Çok olumlu geçti. Amerikalı firmanın temsilcileriyle toplantılarımızı tamamladık. Yıllık 40 ton civarında bizden talepleri var." dedi.

Bayburt'ta üretilen tarhunu çok beğendiklerini ifade eden Serbes, "Buradaki ürünün rengini, kalitesini çok beğendi, özellikle kokusuna hayran kaldı. 10 yıllık bir protokol imzalayıp buradaki tüm üretimi almak istediğini belirtti. İl Müdürümüzle bir değerlendirme yapacağız, umarım istenilen üretim kapasitesine çıkılır. Bayburt bu konuda kendisini çok güzel geliştirmiş." diye konuştu.