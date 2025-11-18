Bayburt'ta Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Eldivan, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, hukuk kuralları içerisinde şehrin güvenliği ve huzuru için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Kentte geçen ay 54 olay meydana geldiğini belirten Eldivan, "13'ü tehdit, 24'ü kasten yaralama, 13'ü hakaret ve 1'i kişilerin huzur ve sükununu bozma, 3'ü ise cinsel konularda meydana gelmiştir. Bu olayların yüzde 99'u aydınlatılmıştır." dedi.

Aranan şahısların takibinin de titizlikle yapıldığına işaret eden Eldivan, bu kapsamda 7 kişinin yakalandığını, 15 kişinin de ifadesinin alındığını aktardı.

Eldivan, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar ve trafik denetimlerinin de aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim."