        Bayburt Haberleri

        Koruma altındaki gelincik Bayburt'ta görüntülendi

        Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Bayburt'ta görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 16:08 Güncelleme: 28.11.2025 - 16:08
        Koruma altındaki gelincik Bayburt'ta görüntülendi
        Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Bayburt'ta görüntülendi.

        Yaz aylarında kahverengi olan tüylerinin kışın beyaza dönüşmesiyle bambaşka bir güzelliğe sahip olan gelincikler, doğada nadir rastlanan ve nesli koruma altında bulunan hayvanlar arasında yer alıyor.

        Görme, duyma ve koku alma duyuları keskin olan gelinciklerin, yaz ve kış mevsimine göre kürk renkleri değişiyor.

        Tehlikeleri çabuk hissedebilen, doğadaki dengenin korunmasına katkı sunan özellikleriyle öne çıkan gelincik, Demirözü ilçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Taşlar arasında bir süre gezinen gelincik, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

