Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt AFAD İl Müdürlüğünce vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı

        Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) afetlere ilişkin bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:00 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayburt AFAD İl Müdürlüğünce vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) afetlere ilişkin bilgilendirici broşür dağıtımı yapıldı.

        Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan stantta AFAD İl Müdürü Uğur Minder, İl Müdür Yardımcısı Edip Metin, Afetlere Müdahale Şube Müdürü Ahmet Sayar yer aldı.

        Minder ile beraberindekiler deprem, sel, çığ ve heyelanlara ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Acılı anneyi bayıltan karar! Fadim'in katiline 'iyi hal' indirimi!
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Bayburt'taki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı
        Bayburt'taki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi yapıldı
        Restorasyon kapsamına alınması planlanan tarihi Galer Hamamı yıkılıyor
        Restorasyon kapsamına alınması planlanan tarihi Galer Hamamı yıkılıyor
        Bayburt'ta araç sayısı 20 bin 614 oldu
        Bayburt'ta araç sayısı 20 bin 614 oldu
        Bayburt'ta ekonomik yatırımlar değerlendirildi
        Bayburt'ta ekonomik yatırımlar değerlendirildi
        Bayburt'ta jandarmanın kullandığı yerli ekipmanlar ve araçlar öğrencilere t...
        Bayburt'ta jandarmanın kullandığı yerli ekipmanlar ve araçlar öğrencilere t...
        Bayburt'ta aile hekimlerinden ücret kesintilerine ve iş yüküne tepki
        Bayburt'ta aile hekimlerinden ücret kesintilerine ve iş yüküne tepki