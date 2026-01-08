Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri

        Bayburt'ta bir kişi kamyonetin kendisine çarpmasından saniyelerle kurtuldu

        Bayburt'ta kontrolden çıkan kamyonetin kendisine çarpmasından saniyelerle kurtulan kişi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:28 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:28
        Mehmet Çelebi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bir eczaneye çarptı.

        Kazada araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

        Öte yandan kazadan yaklaşık 10 saniye önce bir kişinin eczanenin önündeki kaldırımdan geçmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

