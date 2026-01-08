Bayburt'ta bir kişi kamyonetin kendisine çarpmasından saniyelerle kurtuldu

Öte yandan kazadan yaklaşık 10 saniye önce bir kişinin eczanenin önündeki kaldırımdan geçmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mehmet Çelebi Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki bir eczaneye çarptı.

