Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Trabzon'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi Bayburt'ta defnedildi

        Trabzon'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Sedat Kaban, memleketi Bayburt'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 16:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkeze bağlı Başçımağıl köyündeki cenaze törenine, Kaban'ın (41) ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Evli ve üç çocuk babası Sedat Kaban'ın öz geçmişinin okunduğu cenaze töreninde helallik alındı.

        Polis memuru Kaban, cenaze namazının ardından Başçımağıl köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın

        Benzer Haberler

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bayburtlu polis toprağa verildi
        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bayburtlu polis toprağa verildi
        Bayburt'ta 10 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Bayburt'ta 10 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Bayburt'ta huzurevi sakinlerine jandarma sürprizi: Büyüklerin yüzü güldü
        Bayburt'ta huzurevi sakinlerine jandarma sürprizi: Büyüklerin yüzü güldü
        Bayburt'ta 10 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Bayburt'ta 10 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Bayburt'ta hayvanları korumaya yönelik sürdürülen çalışmalar toplantıda değ...
        Bayburt'ta hayvanları korumaya yönelik sürdürülen çalışmalar toplantıda değ...
        Psikososyal destek hizmetleri koordinasyon toplantısında ele alındı
        Psikososyal destek hizmetleri koordinasyon toplantısında ele alındı