Zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi; 8 yaralı

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Bayburt’ta 3 aracın zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Demirözü yol güzergahı, Mutlu köyü Danişment mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.T., idaresindeki 69 AK 303 plakalı otomobille S.Y., yönetimindeki 69 AT 266 plakalı araç çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen 69 AN 679 plakalı otomobilde kaza yapan araçlara çarparak takla attı.

Zincirleme trafik kazasında 3 araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak yol güvenliğini sağladılar.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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