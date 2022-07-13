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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaylaları çiçeklerle kaplanan Bayburt’ta bal sezonu bereketli geçecek

İHA

Yaylaları çiçeklerle kaplanan Bayburt’ta bal sezonu bereketli geçecek

Bu yıl etkili olan kar ve yağmur nedeniyle yaylaları çiçeklerle kaplanan Bayburt’ta, arıcılar bal üretiminde bereketli bir sezon geçireceğini umut ediyor.
Devlet desteğiyle son yıllarda arıcılığın yaygın yapılmaya başlandığı Bayburt’ta geçen sene kuraklık nedeniyle arıcılar bal üretiminde kötü bir sezon geçirdi.
Bu yıl kışın yaşanan kar ve ilkbahardaki yağmurlarla yaylaları yeşeren kentte, dağlar ve ovalar rengarenk çiçeklere büründü.
Sarı, beyaz, mor ve pembe çiçeklerle bezeli alanlara kovanlarını bırakan arıcılar, bu yılki bal sezonun verimli geçeceğine inanıyor.
Bayburt’un Demirözü ilçesi yaylalarında organik bal üretimi yapan Trabzonlu arıcı Onur Şan, "Geçen yıl kuraklık nedeniyle bal hasadı dörtte bir oranında düşmüştü. Bu sene bereketli bir sezon geçiriyoruz" dedi.
Bu yıl bal rekoltesinde en az 3 kat verim beklediklerini vurgulayan Şan, “İyi bir kovandan 25 30 kilo bal alırız. Biz bu işi gezginci olarak yapıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına, şartlar ne olursa olsun gidip geziyoruz. Balın en kalitelisini yakalamak için. Biz de zaman, yer fark etmiyor. Yeter ki nektar olsun bizim arımız onu yakalar. Müşterimize en kaliteli balı tattırmak için biz egeden başlıyoruz doğuya kadar. Bizim gezgin serüvenimiz ikinci aydan başlıyor ta ki 11. aya kadar koşuyoruz. Bayburt’ta duraklarımızdan bir tanesi. Asıl ana durağımız Bayburt.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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