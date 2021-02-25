Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Bayburt'ta, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi
AA

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", Bayburt'ta Şingah Mahallesi Kayışkıran mevkisindeki binasında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Cüneyt Epcim, törende yaptığı açıklamada, acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmanın İçişleri Bakanlığının vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşların tek numara üzerinden merkezi arayarak sağlıktan güvenliğe bütün acil durum ihbarlarını yapabileceklerini belirten Epcim, şöyle devam etti:

"10 şiddetindeki depremi yönetebilecek kapasitede bir merkezi kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar Türkiye'mizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli yatırımlardır. Sadece bina maliyeti değil, burada çok ciddi düzeyde bir donanım maliyeti var. Elektronik, dijital donanımlarla çok güzel bir bina oluştu. Afet durum yönetimini aynı zamanda acil durum yönetimini çok başarılı bir şekilde yapabileceğimiz bir merkezi kazanmış olduk. Burada jandarmadan sağlığa, orman teşkilatına kadar çok sayıda personel görev yapacak."

Epcim, binanın yapımında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Soylu ve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür ederek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tarık Bahadır ise merkezin en önemli özelliğinin vatandaşların birden fazla numara bilmesinin önüne geçilmesi olduğunu ifade ederek, "İkinci olarak kurumların olaylara eşgüdümlü, koordineli ve hızlı müdahale etmesi sağlanıyor. Üçüncü olarak da kurumlarımızın illerimizde genel bir asılsız çağrı yükü var. Kendi işlerini yapmakta hakikaten güçlük çekiyorlar. Bizim buradaki çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız o asılsız çağrıların çoğunu süzerek kurumlara ilettiği için kurumlar kendi içlerinde daha yetkin ve organize bir halde hizmet vermeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Merkezin yerli ve milli bir yazılımla çalıştığına işaret eden Bahadır, şunları kaydetti:

"Burası yeni nesil bir çağrı merkezi. Bakanlığımızın yerli ve milli, kendi mühendisleri tarafından yazılan bir yazılım kullanıyor. Gerçekten çok efektif ve esnek bir yazılım. Üzerinde geliştirmelerle kurumların ihtiyaçlarını anlık olarak giderebiliyoruz. Dört dilde acil çağrı hizmeti verebiliyoruz. Artık Bayburt'ta da dört dilde vatandaşımız Ankara'daki yabancı dil tercümanlarımıza bağlanarak yabancı dil hizmeti alacaklar. Almanca, Rusça, Arapça ve İngilizce dillerinde acil çağrı hizmeti vermeye burası da başlamış olacak."

Törenin ardından merkeze gelen bir yangın ihbarını yanıtlayan Vali Epcim, çağrıya ilgili ekipleri yönlendirdi.

Törene, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın ve ilgili kamu kurum amirleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME