Bayburt'ta 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

AA

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek "112 Acil Çağrı Merkezi", Bayburt'ta Şingah Mahallesi Kayışkıran mevkisindeki binasında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Vali Cüneyt Epcim, törende yaptığı açıklamada, acil çağrıların tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmanın İçişleri Bakanlığının vizyon projelerinden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşların tek numara üzerinden merkezi arayarak sağlıktan güvenliğe bütün acil durum ihbarlarını yapabileceklerini belirten Epcim, şöyle devam etti:

"10 şiddetindeki depremi yönetebilecek kapasitede bir merkezi kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar Türkiye'mizin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli yatırımlardır. Sadece bina maliyeti değil, burada çok ciddi düzeyde bir donanım maliyeti var. Elektronik, dijital donanımlarla çok güzel bir bina oluştu. Afet durum yönetimini aynı zamanda acil durum yönetimini çok başarılı bir şekilde yapabileceğimiz bir merkezi kazanmış olduk. Burada jandarmadan sağlığa, orman teşkilatına kadar çok sayıda personel görev yapacak."

Epcim, binanın yapımında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Soylu ve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür ederek, merkezin hayırlı olmasını diledi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Tarık Bahadır ise merkezin en önemli özelliğinin vatandaşların birden fazla numara bilmesinin önüne geçilmesi olduğunu ifade ederek, "İkinci olarak kurumların olaylara eşgüdümlü, koordineli ve hızlı müdahale etmesi sağlanıyor. Üçüncü olarak da kurumlarımızın illerimizde genel bir asılsız çağrı yükü var. Kendi işlerini yapmakta hakikaten güçlük çekiyorlar. Bizim buradaki çağrı karşılayıcı arkadaşlarımız o asılsız çağrıların çoğunu süzerek kurumlara ilettiği için kurumlar kendi içlerinde daha yetkin ve organize bir halde hizmet vermeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Merkezin yerli ve milli bir yazılımla çalıştığına işaret eden Bahadır, şunları kaydetti:

"Burası yeni nesil bir çağrı merkezi. Bakanlığımızın yerli ve milli, kendi mühendisleri tarafından yazılan bir yazılım kullanıyor. Gerçekten çok efektif ve esnek bir yazılım. Üzerinde geliştirmelerle kurumların ihtiyaçlarını anlık olarak giderebiliyoruz. Dört dilde acil çağrı hizmeti verebiliyoruz. Artık Bayburt'ta da dört dilde vatandaşımız Ankara'daki yabancı dil tercümanlarımıza bağlanarak yabancı dil hizmeti alacaklar. Almanca, Rusça, Arapça ve İngilizce dillerinde acil çağrı hizmeti vermeye burası da başlamış olacak."

Törenin ardından merkeze gelen bir yangın ihbarını yanıtlayan Vali Epcim, çağrıya ilgili ekipleri yönlendirdi.

Törene, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın ve ilgili kamu kurum amirleri katıldı.