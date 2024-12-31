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        Haberler Gündem Bayburt'ta otomobilde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi - Güncel haberler

        Bayburt'ta otomobilde 3 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Bayburt'ta, ülkeye yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 3 kilogram külçe altın ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:18
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        Otomobilden 3 kilogram külçe altın çıktı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yol kontrol ve emniyet uygulamasında bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 3 kilogram külçe altın bulundu.

        Gözaltına alınan V.M, A.A. ve Y.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. Y.M. ise çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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