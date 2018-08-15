Bayer'in başı Avustralyalı kadınların dünyanın bazı ülkelerinde geri çekilen Essure spiraline açtığı dava nedeniyle dertte.

Doğum kontrolü için dünya çapında satışa sunulan Essure spirali, kadınlarda sağlık sorunlarına neden olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Şirkete İngiltere, ABD ve Kanada'da da benzer davalar açılmıştı. Ürün Temmuz ayında ABD'de piyasadan geri çekilmişti. Bayer ticari nedenleri öne sürerek başka ülkelerde de satışları durdurduğunu açıkladı.

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Bayer'den geçen ay yapılan açıklamada, "Ürünün güvenliği ve etkinliğinin arkasındayız. Ürünle ilgili çok geniş araştırmalar yapıldı" denilmişti.

Avustralyalı hukuk firması Slater ve Gordon ise 2010'dan bu yana satılan ürünün "kusurlu" olduğunu ve davada bunun inceleneceğini söyledi.

Avukat Ebony Birchall, "Pek çok kadının yaşadığı komplıkasyonlar son derece hasar vericiydi" dedi.

Birchall spiralin çıkarılması için çok sayıda kadının rahmini aldırmak zorunda kaldığını da ekledi. Avustralyalı Tanya Davidson spiral nedeniyle 8 yıl boyunca hafıza kaybı gibi yan etkilere maruz kaldığını söylüyor.

Davidson, "Her sabah beynimde sisle uyanıyordum. Eşyaların bile isimlerini unutuyordum" dedi.

Spirali kullanan kadınlarda düzensiz regl kanamaları, şişme, cinsel ilişki sırasında ağrı, cinsel istekte azalma, kas ağrıları gibi şikayetler görüldüğü belirtiliyor.

Bayer daha önce dünya çapında 750 bin Essure spiralinin satıldığını açıklamıştı.

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