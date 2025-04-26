Bayern Münih: 3 - Mainz 05: 0 | MAÇ SONUCU Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, evinde Mainz 05'i 3-0 mağlup etti. Leroy Sane, Michael Olise ve Eric Dier'ın attığı gollerle kazanarak puanını 75'e yükselten lider Bayern Münih, bir sonraki haftada Leipzig'i yenmesi veya en yakın rakibi Bayer Leverkusen'in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Habertürk Giriş: 26.04.2025 - 19:02 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:04 facebook

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