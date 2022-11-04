Anadolu Efes, THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 6. haftasında konuk olduğu Almanya'nın Bayern Münih takımına 81-78 yenildi.

Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakanın ilk çeyreği dengeli geçti ve 18-18 eşitlinle sona erdi. İkinci çeyrekte üstünlük birkaç kez el değiştirirken iki takım da fark yakalayamadı. Son 3 dakikayı daha iyi geçiren taraf olan Anadolu Efes, devre arasına 39-38 üstün girdi.

İkinci yarının başında etkili olan lacivert-beyazlı ekip, 26. dakikada 7 sayılık (48-55) fark yakaladı. Ancak rakibinin 9-0'lık serisini engelleyemeyerek bu üstünlüğünü koruyamayan İstanbul temsilcisi, 28. dakikada 57-55 geri düştü. Kalan bölümde üstünlük birkaç kez el değiştirirken, Bayern Münih üçüncü çeyreği 62-61 galip durumda kapattı.

Son çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekip, 34. dakikada 9 sayılık (74-65) fark buldu. Anadolu Efes, son 5 dakikada Micic ve Bryant'ın basketleriyle geri dönmeye çalışsa da savunma ribauntlarında sorun yaşaması ve takım faul hakkının erken dolası nedeniyle parkeden 81-78 mağlup ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, THY Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 4. kez mağlup oldu. Bayern Münih ise ilk kez kazandı.

Maçın en skoreri olan Anadolu Efesli Micic'in 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Lacivert-beyazlılarda Clyburn 21 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Almanya temsilcisinde kenardan gelen Winston 16 sayı, 7 asist, 4 ribaunt, Bonga ise 12 sayı, 8 ribauntla takımının galibiyetine katkı verdi.