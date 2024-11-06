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        Haberler Bilgi Spor Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

        Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile devam ediyor. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Harry Kane, Jamal Musiala gibi yıldızların forma giydiği Bayern Münih ile karşılaşıyor. Allianz Arena'da oynanacak mücadele öncesinde, "Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Bayern Münih - Benfica maçı muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 18:33 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:57
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        Bayern Münih - Benfica maçı için nefesler tutuldu. Ev sahibi Bayern Münih 3 maçta 3 puan toplarken, Benfica'nın ise, 3 maçta 6 puanda kaldı. Devler Ligi'nde kötü gidişe dur demek isteyen Alman devi, Benfica maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip isteyen sporseverler, Bayern Münih - Benfica maçının hangi kanalda canlı yayınlanacağını mercek altına aldı. Peki, Bayern Münih - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern Münih - Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Bayern Münih - Benfica maçı canlı izle ekranı...

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        BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

        Bayern Münih - Benfica maçı 6 Kasım Çarşamba saat 23:00’de oynanacak.

        BAYERN MÜNİH - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Bayern Münih: Neuer, Guerreiro, Kim, Upamecano, Davies, Kimmich, Palhinha, Olise, Musiala, Coman, Kane

        Benfica: Trubin, Bah, Otamendi, Araujo, Carreras, Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

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        KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Bayern Münih karşı ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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