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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih, Joshua Kimmich'le sözleşme uzattı! - Futbol Haberleri

        Bayern Münih, Joshua Kimmich'le sözleşme uzattı!

        Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:33
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        Kimmich Bayern'de kaldı!
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        Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." bilgisi verildi.

        Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.

        Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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