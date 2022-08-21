Bayern Münih, Bundesliga'nın üçüncü haftasında konuk olduğu Bochum'u ilk yarıdan darmadağın etti!

Bayern 60'ta Mane'nin penaltıdan attığı golle farkı 5'e çıkarırken 69. dakikada Gamboa kendi ağlarını havalandırınca skor 6-0'a geldi.

Serge Gnabry 76'da farkı 7'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda gol olmayınca Bayern Münih maçı da 7-0'lık skorla kazanmayı başardı.

İLK ÜÇ MAÇIN İLK YARILARINDA 11 GOL ATTI

Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da çıktığı üç maçın ilk yarılarında 11 gol kaydetti. Opta'nın aktardığına göre bu, diğer tüm takımların attığı gollerden fazlası anlamına geliyor.