Bayern Münih, Bundesliga'nın üçüncü haftasında konuk olduğu Bochum'u ilk yarıdan darmadağın etti!
4. dakikada Leroy Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Bavyera devi 25'te De Ligt'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
33. dakikada Kingsley Coman skoru 3-0'a getirirken ilk yarının sonucunu ise Sadio Mane söyledi: 4-0.
Bayern 60'ta Mane'nin penaltıdan attığı golle farkı 5'e çıkarırken 69. dakikada Gamboa kendi ağlarını havalandırınca skor 6-0'a geldi.
Serge Gnabry 76'da farkı 7'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda gol olmayınca Bayern Münih maçı da 7-0'lık skorla kazanmayı başardı.
İLK ÜÇ MAÇIN İLK YARILARINDA 11 GOL ATTI
Bayern Münih bu sezon Bundesliga'da çıktığı üç maçın ilk yarılarında 11 gol kaydetti. Opta'nın aktardığına göre bu, diğer tüm takımların attığı gollerden fazlası anlamına geliyor.
YORUMLAR